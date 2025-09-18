Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 1 milyon 15 bin 581 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 18 bin 679 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim akşam saatlerinde gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 610 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 587 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 560 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
