Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 102 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 839 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 15.00'te gerçekleşirken, en düşük tüketim 07.00'de kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 341 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 79 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 473 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 926 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
