Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 10 bin 775 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 679 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 710 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 93 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 281 megavatsaat elektrik ihracatı, 185 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.