Türkiye'de Elektrik Üretimi 949 Bin 719 MWh, Tüketim 953 Bin 449 MWh

Dün Türkiye'de 949 bin 719 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 953 bin 449 megavatsaat oldu. Rüzgar santralleri, üretimde yüzde 24,2 ile ilk sırada bulunuyor. Türkiye ayrıca dün elektrik ihracatı 7 bin 791 MWh, ithalatı ise 11 bin 526 MWh yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 75 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 747 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 949 bin 719 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 449 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 791 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 526 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
