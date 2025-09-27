Türkiye'de Elektrik Üretimi 949 Bin 719 MWh, Tüketim 953 Bin 449 MWh

Türkiye'de dün günlük bazda 949 bin 719 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 449 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 75 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 747 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 791 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 526 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.