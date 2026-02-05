Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 24 bin 778 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 182 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 273 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 52 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 24 bin 778 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 17 bin 182 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 307 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 711 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.