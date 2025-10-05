Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Dün Türkiye'de 866 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 73 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretiminde en büyük payı ithal kömür santralleri aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 191 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 608 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,4 ile doğal gaz ve yüzde 14,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 664 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 535 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
