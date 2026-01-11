Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 997 bin 720 megavatsaat, tüketimi ise 986 bin 471 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim, 12.00'de 46 bin 947 megavatsaatle gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 947 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 739 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 926 megavatsaat elektrik ihracatı, 1677 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi


