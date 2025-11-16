Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 408 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 705 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 209 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 619 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 565 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.