Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 911 bin 493 megavatsaat, tüketimi ise 905 bin 408 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saati 18.00'de, en düşük ise 05.00'te kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 408 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 705 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 209 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 493?????????????? megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 408 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 619 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 565 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor
Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi

UFC'de Danis ve Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.