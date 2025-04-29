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Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi Nisan Ayında Düşüş Gözlemledi

Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi Nisan Ayında Düşüş Gözlemledi
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ekonomik güven endeksi mart ayında 100,8 iken, nisan ayında yüzde 4,2 azalarak 96,6'ya düştü. Tüketici güven endeksi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki güven endeksleri düşüş gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 100,8 iken, nisan ayında yüzde 4,2 azalarak 96,6 oldu.

TÜİK, 2025 yılı nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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