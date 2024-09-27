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Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi Eylülde Yüzde 2 Arttı

Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi Eylülde Yüzde 2 Arttı
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TÜİK, eylülde ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 95 değerine ulaştığını açıkladı. Tüketici güven endeksi ve diğer sektörler de artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin eylülde bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 95 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Türkiye Finans Eylül

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