Türkiye'de e-ticaret sektöründe 2024'ün "e-ihracat" odaklı olması bekleniyor

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, küresel olarak e-ticarette en büyük dönüşümün tedarik zincirinde yaşandığını belirterek, "2024'te Türkiye için en önemli kırılma e-ihracatta olacak. 2024 yılını e-ihracat odaklı bir yıl olarak bekliyoruz diyebilirim." dedi.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada e-ticarette yaşanan değişim ve dönüşüm ile şirketin 2023 çalışmaları, gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Küresel olarak e-ticarette en büyük dönüşümün tedarik zincirinde yaşandığına işaret eden İnan, pazaryeri modelleri gelişmeye devam ederken, bir yandan da üreticilerin doğrudan e-ticaret ekosistemine dahil olduğu tedarik zinciri modellerinin ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Bunun da üretim ve lojistik anlamında güçlü ülkeleri sınır ötesi e-ticarette avantajlı duruma getirdiğine dikkati çeken İnan, Türkiye'nin hem kaliteli üretim yapan markaları hem de hammadde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçileri bulunduğunu dile getirdi.

İnan, Türkiye'nin çevresindeki geniş coğrafyaya lojistik anlamda çok entegre olduğunu ve verimli bir şekilde büyük pazarlara ulaşabildiğini vurgulayarak, bu nedenlerden ötürü ülkenin önemli bir üretim ve lojistik merkezi olduğunu anlattı.

Buradan hareketle ham madde üretiminin yüksek olduğu ülkelerde e-ticaretin hızla büyümeye devam edeceğine dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"Lojistik optimizasyon küresel olarak sektörümüzün en önemli konularından biri. Dünyanın herhangi bir yerinden müşteri, örneğin 8 farklı satıcının 10 ürününü sipariş ediyor. Burada bir müşteri deneyimi ve maliyet optimizasyonu sorunu var ve bu sorun çok fazla alana etki ediyor. Kaç gün içinde, hangi paketleri birleştirerek, nereden göndereceğiz? Bunu müşteriye nasıl anlatacağız? Müşterilerin daha hızlı almak isteyebileceği ürünler hangileri? gibi birçok matematik ve optimizasyon konusu devreye giriyor. Bu çok değişkenli ve bilinmeyenli bir süreç optimizasyonu konusu. Bu konuyu iyi çözebilen şirketlerin öne geçmeye başladığını ve globalde daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz."

"E-ticaretin önemli bir şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz"

İnan, tüm dünyada olduğu gibi salgınla birlikte e-ticaret sektörünün Türkiye'de de önemli bir büyüme ivmesi yakaladığına işaret ederek, "Genel beklenti bu ivmenin yavaşlayacağı yönündeydi ancak 2023 yılında da artarak devam etti. E-ticaret sektörünün 2023 yılı genelinde 1,5 trilyon liranın üzerinde bir hacme ulaşması bekleniyor. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yükselmeye devam ediyor. Bu bakımdan e-ticaretin önemli bir şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Türkiye'nin hem kaliteli üretim yapan markalarının hem de ham madde ihtiyacını karşılayacak çok iyi tedarikçilerinin bulunduğunu belirten İnan, aynı zamanda önemli bir üretim ve lojistik merkezi olduğunu aktardı.

İnan, "Trendyol olarak biz de yatırımlarımızı ülkemize yapıyoruz ki bu avantajları kullanabilelim ve yeni girdiğimiz ülkelerde satış anlamında büyüme sağlayalım. Ülkemizi merkez alarak 5 saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler içinde en önemli üretim ve lojistik avantaja sahip ülke, Türkiye. Türk üreticilerin kaliteli ürünleri çevremizdeki 500 milyonluk nüfusa hitap ediyor. Haliyle Türk üreticiler için e-ticaret sektörü çok önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor. E-ihracat konusunda Türk ürünleri ve satıcıları bölgede öne çıkmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl e-ihracat kayda değer bir hızda büyümeye devam etti"

Şirketin 2023 çalışmaları ve 2024 hedefleri hakkında da bilgi veren İnan, 2023'ün salgından sonra normal hayata tam olarak dönülen ilk yıl olduğuna dikkati çekerek, yurt dışı yapılanmalarının başarılı şekilde faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

İnan, "Bu yıl e-ihracat kayda değer bir hızda büyümeye devam etti. Ayrıca tüm satıcılarımızı e-ihracata hazırladığımız bir süreç geçirdik. Hem satıcılar hem kargo şirketi hem de finansal çözümlerimiz e-ihracattaki büyümeye paralel bir şekilde büyümeye başladı. Tüm bu çerçevede, 2024 yılını da e-ihracat odaklı bir yıl olarak bekliyoruz diyebilirim. Körfez ülkelerinde eylül ayında faaliyete başladık. Bu iki aylık süreçte yaklaşık 9 milyon adet 'Made in Türkiye' etiketli ürün satıldı. Bu bölgedeki hacmimizin daha da hızlı artacağına inanıyorum." bilgisini verdi.

2022 başından bu yana 60 bine yakın satıcının ihracat yapmasına aracılık ettiklerinden bahseden İnan, Trendyol satıcılarının 2 yıllık süreçte yurt dışına 51 milyondan fazla ürün sattığını söyledi.

İnan, "Satıcılarımız aracılığıyla gelecek yıl 2 milyar dolar, önümüzdeki üç yılda ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu hedefe giderken 5 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Bu yatırımlar teknoloji, lojistik, pazarlama alanlarında olacak. Türkiye'nin e-ihracat konusunda önemli bir hedefi var ve biz de Trendyol olarak bu hedefe ulaşılması yolunda önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"2023 yılında tüm yurt dışı operasyonlarımızı yaklaşık 3,5 milyon müşteri ve 13 milyon sipariş ile tamamlamayı hedefliyoruz"

Ticaret Bakanlığının Türkiye'nin toplam ihracatı içinde e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarma hedefini anımsatan İnan, "Bu vizyon çerçevesinde, Türkiye'deki yüz binlerce üreticimize ve esnafımıza e-ihracat yolunu açıyoruz, onları dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılında tüm yurt dışı operasyonlarımızı yaklaşık 3,5 milyon müşteri ve 13 milyon sipariş ile tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hedeflere yürürken aynı zamanda yurt dışındaki faaliyetlerimize 2024 yılında da ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

İnan, 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla Doğu Avrupa pazarına açılacaklarını, ilk etapta Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya'da faaliyetlere başlayacaklarını, öncelikli ülkelerdeki faaliyetler belli bir olgunluğa eriştikten sonra ise Polonya, Slovakya ve Bulgaristan pazarlarına gireceklerini, 2024 yılında e-ihracata öncülük edeceklerini söyledi.

"Türkiye'deki e-ticaret ekosistemi bölgemizin en güçlü ekosistemlerinden biri"

Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin bölgenin en güçlü ekosistemlerinden biri olduğunu dile getiren İnan, bunun da en büyük etkeninin bu ekosisteme yapılan teknoloji yatırımları, altyapı yatırımları ile lojistik ve finans ekosistemleri ile yakın çalışmak olduğunu aktardı.

İnan, kendilerinin de bu gücün devam etmesi için Türkiye e-ticaret ekosistemine dünyadaki en ileri uygulamaları getiren ve bunları ekosisteme kazandıran şirket olmaya devam edeceklerini belirterek, 2023'te sektörü destekleyen kategoriler hakkında şu bilgileri verdi:

"E-ticaret sektöründe en fazla tercih edilen kategori giyim olmaya devam ediyor. Trendyol'daki tüm siparişler arasında giyim kategorisinin oranı yüzde 32 oldu. Bu yıl en hızlı büyüme gösteren kategori ise kozmetik. Bu kategori bir önceki yıla göre yüzde 175 oranında büyüdü. E-ticaret sektörü belli bir olgunluğa ulaştıkça ve penetrasyonu da arttıkça müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları da dönüşüme uğradı. 5 yıl öncesine kıyasla günümüz müşterisi, sadece online alışverişte değil, her alanda hız bekliyor, aradığına fazla zaman harcamadan kolaylıkla ulaşmayı istiyor. Bu da müşteriyi kazanmak için belli akıllı teknolojik çözümleri hızlıca devreye almayı gerektiriyor.

Trendyol olarak mobile çok erken geçmiş olmamız önemli bir avantaj sağladı. Çünkü günümüz müşterisine hızlı ve eksiksiz bir mobil deneyim sunabiliyor olmak şart. Müşterilerimize ve satıcılarımıza sunduğumuz mobil deneyimi eksiksiz hale getirmek için, çok erken devrede birbirine paralel çalışabilen ekipler ve bir altyapı kurduk. Bu ekipler, kendi alanlarında yeni teknolojileri etkin biçimde takip edip, uyguluyorlar. Yapay zeka sektörümüzde önemli bir yere sahip. Trendyol'dan örnek verecek olursam; veriye dayalı karar alan bir şirket olmak Trendyol kültürünün ve çalışma şeklinin çok önemli bir parçası. Bu karar alma süreçlerimizde yapay zeka da önemli bir yere sahip."

"Türk satıcılarımızın yurt dışına sattığı ürünler için yapay zeka destekli dil uygulaması üzerinde çalışıyoruz"

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, iş yapış süreçlerinde teknolojik yetkinliklerinin e-ihracat konusunda da önemli bir destek sağladığını belirterek, "Türk satıcılarımızın yurt dışına sattığı ürünler için yapay zeka destekli bir dil uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışındaki müşterilerimizin kendi dillerinde yapmış olduğu yorumlara Türk satıcılarımız anlık olarak Türkçe cevap verebilecekler. Sistem çeviriyi kendisi yapabiliyor. Bu da e-ihracatta önemli bir ivme sağlayacak." dedi.

Türkiye için 2024'te e-ticarette en önemli kırılmanın e-ihracatta olacağına dikkati çeken İnan, "Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarma hedefi bulunuyor. Bu konuda desteklerin de artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle Türk satıcıların 2024 yılı itibarıyla e-ihracatta önemli başarılar elde ettiğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.