Türkiye'de dün günlük bazda 956 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 161 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 143 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 747 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 479 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 515 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.