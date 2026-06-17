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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük tüketim ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 869 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 574 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 ile güneş santralleri ve yüzde 12,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 343 megavatsaat elektrik ihracatı, 1689 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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