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Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfus Azalırken Yaşlı Nüfus Artıyor

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Türkiye'de son 3 yılda çocuk ve genç nüfus oranları azaldı, yaşlı nüfus arttı. Türkiye'nin çocuk ve genç nüfusu son 3 yılda azaldı, yaşlı nüfusu artış gösterdi. Dünya genelinde de yaşlı nüfus artış gösterdi.

TÜRKİYE'de son 3 yılda çocuk ve genç nüfus oranları azaldı, yaşlı nüfus arttı. 2021'de nüfusun yüzde 26,9'u, 2022'de yüzde 26,5'i, 2023'te yüzde 26'sını çocuklar oluşturdu. Yaşlı nüfus 2021'de yüzde 9,7, 2022'de yüzde 9,9, 2023'te yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Birleşmiş Milletler ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlediği istatistiklere göre; Türkiye, 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusu ile 8 milyar 45 milyon 311 bin 447'lik dünya nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu. Türkiye'nin çocuk ve genç nüfusu son 3 yılda azaldı, yaşlı nüfusu artış gösterdi. 2021'de 84 milyon 680 bin 683 olan nüfusun yüzde 26,9'u, 2022'de 85 milyon 279 bin 553 olan nüfusun yüzde 26,5'i, 2023'te ise 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olan nüfusun yüzde 26'sını çocuk nüfus oluşturdu. Genç nüfus oranında da azalma oldu. 2021'de Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ü, 2022'de yüzde 15,2, 2023'te yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturdu.

Yaşlı nüfusunda ise artış kaydedildi. 2021'de Türkiye nüfusunun yüzde 9,7'si yaşlı nüfustan oluştu. 2022'de yüzde 9,9, 2023'te ise yüzde 10,2'sini 65 yaş ve üzerindeki yaşlı nüfus oluşturdu.

DÜNYADA DA YAŞLI NÜFUS ARTTI

Dünya nüfusuna bakıldığında çocuk ve genç nüfusun aynı seviyede olduğu görüldü. 2021 yılında 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 olan dünya nüfusunun yüzde 30'unu, 2022'de 7 milyar 975 milyon 105 bin 156 olan nüfusun yine yüzde 30'unu çocuklar oluşturdu. 2023'te 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusun da yüzde 29,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus oranları 2021'de yüzde 15,4, 2022'de yüzde 15,5, 2023'te yüzde 15,5 olarak hesaplandı. Yaşlı nüfus oranı dünyada da artış gösterdi. 2021'de dünya nüfusunun yüzde 9,6, 2022'de yüzde 9,8, 2023'te yüzde 10'unu yaşlı nüfus oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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