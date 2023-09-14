Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 2, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,3 azaldı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, aralık 2022'de 17 milyon 23 bin 791 olan büyükbaş hayvan sayısı haziran 2023'te 16 milyon 687 bin 768'e geriledi. Büyükbaş hayvan sayısındaki düşme yüzde 2 oldu.

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti.