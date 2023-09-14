Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 2, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,3 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 2, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,3 azaldı.
TÜİK, haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, aralık 2022'de 17 milyon 23 bin 791 olan büyükbaş hayvan sayısı haziran 2023'te 16 milyon 687 bin 768'e geriledi. Büyükbaş hayvan sayısındaki düşme yüzde 2 oldu.
Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti.
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 53 MİLYON 274 BİNE GERİLEDİ
TÜİK verilerine göre, aralık 2022'de 56 milyon 265 bin 750 olan küçükbaş hayvan sayısı ise haziranda 2023'te 53 milyon 274 bine düştü.
Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak gerçekleşti.
Kaynak: ANKA / Ekonomi