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Türkiye'de Buğday Rekoltesi Düşüyor: 2023 Tahminleri

Türkiye'de Buğday Rekoltesi Düşüyor: 2023 Tahminleri
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Bu yıl Türkiye'de buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalamasına göre düşerek 18 milyon 650 bin ton olacağı, makarnalık buğdayda azalış, ekmeklik buğdayda artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Kongre sonuçlarına göre, kurak iklim şartları bu durumu etkiledi.

Türkiye'de bu yıl buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalamasına göre düşüş göstererek 18 milyon 650 bin ton olacağı ve makarnalık buğdayda azalış, ekmeklik buğdayda artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi 26 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Kızıltepe Ticaret Borsası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Dicle Un Sanayicileri Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilgili genel müdürlükler ve hububat sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kongrenin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Buna göre, stratejik buğday ürününün ekim alanı giderek arttı ve son üç yılda 6,8 milyon hektardan 7,6 milyon hektara yükseldi. Artış eğiliminin devam etmesi öngörülürken, ülkede makarnalık buğday ekilişinde azalış, ekmeklik buğdayda ise artış olacağı tahmin ediliyor.

Buğday açısından bu üretim yılının iklim parametreleri değişiklik gösteriyor. Kurak bir sonbahar, düşük yağışlı bir kışın ardından oldukça kurak bir mart ile son 65 yılın en kurak yılı yaşandı. Buna karşılık nisan ayının ilk yarısında geçen yılların ve uzun yılların oldukça üzerinde yağış oldu. Özellikle 10-12 Nisan tarihlerinde yer yer eksi 15 dereceyi bulan düşük sıcaklıkların buğdaylarda lokal zararlara sebep oldu. Bu etkilerle buğday rekoltesinin, uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tonun altında gerçekleşerek 18 milyon 650 bin ton olması bekleniyor.

Buğday üretimi Rusya'da azalırken Ukrayna'da artacak

Dünya buğday üretiminin 800 milyon tonu aşması beklenirken, Rusya'da olumsuz iklim koşulları sebebiyle üretimin azalacağı, Ukrayna'da ise artacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de buğday, arpa ve mısır fiyatları ise artış eğilimine girdi. Buğdayın ton başına 255-260 dolar, arpa ve mısırın ise ton başına 235-240 dolardan alıcı bulduğu tespit edildi.

Un ihracatı geçen yıl düştü

Son 10 yılda un ihracatında ilk sırada bulunan Türkiye'den 195 ülkeye ihracat yapılıyor. 2023'te 32,3 milyon tona ulaşan işleme kapasitesi, 2024'te 28,4 milyon tona gerilerken, 2025'te de daralmanın sürmesi bekleniyor.

Un ihracatında 2023'te 3,6 milyon ton ile tüm zamanların rekoru kırılırken, bu değer 2024'te 3 milyon ton sınırına geri döndü.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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