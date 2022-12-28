Alo Kaza firması, haftada 4 çalışma 3 gün tatil modeline geçti

Dünya genelinde başlayan yeni uygulamaya göre firmalar 4 gün çalışma, 3 gün de tatil modelini uyguluyor. Ülkemizde ise Alo Kaza firmasından bu yönde bir hamle geldi. Firma çalışanları bundan sonra haftada sadece 4 gün çalışacak.

Dünya genelindeki birçok şirket haftada 4 gün çalışma modeline geçiyor. Türkiye'de de buna benzer bir örnek Alo Kaza firmasından geldi. Alo Kaza firması, haftada 4 gün çalışma modeline geçme kararı aldı.

"ÇAĞIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEK GEREK"

Alo Kaza Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Berrak Çüles, aldıkları karar hakkında şunları söyledi:Çağın gerekliliklerini yerine getirmek, var olmanın ve sürdürülebilir kılınmanın başlıca unsurudur. Uzun zamandır Cuma günü çalışmalarını gözlemekteydim. Çalışan arkadaşlarımın zaten haftanın son günü olması sebebiyle, evlere gidecekleri saatin gelmesini dört gözle bekliyorlardı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

Erkek arkadaşlarımız Cuma günü dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla Cuma Namazına gittikleri için, şirketimizde bant usulünde çalışıldığında onlar gittiğinde ofiste kalan arkadaşlarımızın da iç akışı aksıyor ve yavaşlıyordu. Günün 3 saati bu şekilde devam ettiği ve çalışmalarında verimli olmadığını gördüğümden dolayı böyle bir karar aldık."