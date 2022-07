Türkiye'de başlayıp ABD veya Kanada'da üniversite okuma olanağı

Yeditepe Üniversitesi, ABD'deki SUNY New Paltz Üniversitesi ve Kanada'daki Western Ontario Üniversitesi ile bu yıl yaptığı çift diploma anlaşmalarıyla öğrencilerine dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 400'den fazla üniversiteyle yaptığı Erasmus - Exchange ve çift diploma anlaşmalarıyla öğrencilerini dünya vatandaşı olma hayallerine bir adım daha yaklaştıran Yeditepe Üniversitesi, bu yıl iki yeni çift diploma anlaşmasına imza attı.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü, ABD'deki State University of New York at New Paltz ve Kanada'daki King's University College at the University of Western Ontario ile çift diploma konusunda anlaştı.

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarıyla (UOLP) öğrenciler, Uluslararası Finans eğitimlerinin ilk iki yılını Yeditepe Üniversitesi'nde, son iki yılını ise çift diploma anlaşmasının yapıldığı yurtdışındaki üniversitede tamamlayacak.

Eğitim dili İngilizce olan 4 yıllık lisans programı sonunda öğrenciler, biri Türkiye'den diğeri yurt dışından olmak üzere iki okuldan iki lisans diploması alacak. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan öğrenci alımı izninin onaylanmasını takiben öğrenciler, ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre eşit ağırlık puan türüyle bölüme girebilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nin çift diploma anlaşmaları şu şekilde:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü –University of North Carolina Wilmington (ABD), Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü - Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya), Ekonomi Bölümü - Huron Üniversitesi (Kanada), Fizik Bölümü - Coe College (ABD), Uluslararası Finans Bölümü - State University of New York at New Paltz (ABD), Uluslararası Finans Bölümü - King's University College At The University Of Western Ontario (Kanada)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sema Dube, "Çift diploma anlaşmalarımız aracılığıyla farklı kültürleri, ekonomik ve iş çevrelerini ve farklı finansal bakış açılarını doğrudan görmek öğrencilerimizin deneyimlerine katkıda bulunacak ve uluslararası ortamlarda çalışma yeteneklerini geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Tüm sektörlerin finans kararları vermeye ihtiyaç duyduğunu belirten Dube, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla finans mezunları her sektörde çalışabilir. Çift diploma programı ile öğrenciler genellikle ikinci ülkede mezuniyetten önce ve sonra staj ve uygulamalı eğitim fırsatlarından faydalanarak uluslararası iş deneyimine sahip olabilirler. Ayrıca iki okuldan diploma sahibi olma avantajını da elde edecekler. Bu deneyim, çalışmak istedikleri her alanda onlara yardımcı olacaktır."