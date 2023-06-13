Türkiye'de Avlanan Balıkların Yarısı Hamsi

Türkiye'de geçen yıl avlanan 254 bin 535 ton balıktan 125 bin 980 tonu hamsi oldu. Su ürünleri üretimi ise 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 ton gerçekleşti. Hamsi son 10 yılda en çok avlanan balık türü oldu.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de geçen yıl avlanan 254 bin 535 ton balıktan 125 bin 980 tonu hamsi oldu. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde hamsiyi, 49 bin 892 ton ile palamut-torik ve 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre su ürünleri üretimi, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 ton gerçekleşti. Üretimin yüzde 30'unu avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5,6'sını avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,9'unu avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri oluşturdu. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 335 bin 3 ton oldu. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 2,3, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,4 arttı.

AVLANAN 2 BALIKTAN BİRİ HAMSİ

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de geçen yıl avlanan deniz balıkları miktarı 254 bin 535 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsinin 125 bin 980 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsiyi 49 bin 892 ton ile palamut-torik, 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti.

Denizlerde 2013'ten 2023 yılına kadar toplam 2 milyon 810 bin 876,5 ton balık avı yapıldı. Son 10 yılda en çok avlanan balık türü hamsi oldu. 10 yılda 1 milyon 538 bin 63,8 ton hamsi avı gerçekleştirildi. 2013'ten bu yana en düşük hamsi avı 96 bin 440 ila 2014 yılında, 96 bin 451,7 ton ile 2018 yılında gerçekleşti. Aynı dönemde en yüksek hamsi avcılığı 262 bin 544,4 ton ile 2019 yılında oldu. 10 YILDA HAMSİ AVCILIĞI

Hamsi avcılığı 2013 yılında 179 bin 615,2 ton, 2014 yılında 96 bin 440 ton, 2015 yılında 193 bin 492,3 ton, 2016 yılında 102 bin 595,2 ton, 2017 yılında 158 bin 93,8 ton, 2018 yılında 96 bin 451,7 ton, 2019 yılında 262 bin 544,4 ton, 2020 yılında 171 bin 253, 2021 yılında 151 bin 597,6 ton, 2022 yılında 125 bin 980,4 ton oldu.

PALAMUT AVCILIĞI İKİNCİ SIRADA Hamsiden sonra en çok avcılığı yapılan palamut-torik 2013 yılında 13 bin 157,6 ton, 2014 yılında 19 bin 31,5 ton, 2015 yılında 4 bin 573 ton, 2016 yılında 39 bin 459,6 ton, 2017 yılında 7 bin 577,6 ton, 2018 yılında 30 bin 920,4 ton, 2019 yılında 1578,3 ton, 2020 yılında 22 bin 742,7 ton, 2021 yılında 2 bin 595,4 ton, 2022 yılında 49 bin 891,5 ton avlandı. BALIK UNU VE YAĞI ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türk balıkçılığı açısından hamsinin çok önemli olduğunu belirterek, Hamsi Karadeniz bögesindeki balıkçıların gelir kaynağı. Hamsiyi herkes severek tüketir. Hamsi en fazla avlanan deniz balığı. Hamsi balık unu, yağı yapımı için de avlanıyor diye konuştu.