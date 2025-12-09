Haberler

Arıcılara mesleki standart geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yaparak 'Arıcılık Ulusal Meslek Standardı' oluşturma çalışmalarına başladı. Bu adım, arıcılık mesleğinin yasal çerçevede tanımını netleştirecek ve mesleğin itibarını güçlendirecek.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile yaptıkları işbirliğiyle "Arıcılık Ulusal Meslek Standardı"nın oluşturulması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Amacımız, arıcılık mesleğinin tanımını ve kapsamını yasal çerçevede netleştirmek, günümüz ihtiyaçlarına uygun eğitim programı oluşturmak ve bu kadim mesleğin itibarını daha da güçlendirmek." dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez birliği olarak 81 ildeki 72 bin 325 üye ile Türkiye'deki arı ve arıcıları temsil ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin yıllık 95 bin 492 ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunduğunu aktaran Demir, ayrıca 8,9 milyon koloni varlığıyla dünya genelinde en çok koloniye sahip 3'üncü ülke konumunda yer aldığını söyledi.

Demir, Türkiye'de arıcılıkta 9 ay boyunca üretim yapılabilme potansiyeli bulunduğunu bildirerek, kritik öneme sahip arıcılık sektörünün gelişmesi için çalışmalara hız verdiklerini dile getirdi.

Bu çalışmalar kapsamında MYK Başkanı Aşkın Tören'i ziyaret ettiklerini belirten Demir, Tören ile eğitim ve sertifikasyon süreçlerinin uygulanması, üretimde izlenebilirliğin güçlendirilmesi, arıcılık mesleğinin saygınlığının artırılması ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi konularını ele aldıklarını anlattı.

Demir, arıcılığın Türkiye'de meslek statüsüne alınmasının ardından önemli bir adımı daha devreye alacaklarını ifade etti.

MYK ile işbirliği içinde "Arıcılık Ulusal Meslek Standardı"nın oluşturulması için çalışma başlattıklarını bildiren Demir, "Ulusal meslek standardı, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri resmi olarak tanımlar, mesleğin ülke genelinde aynı kaliteyle icra edilmesini sağlar. Amacımız, arıcılık mesleğinin tanımını ve kapsamını yasal çerçevede netleştirmek, günümüz ihtiyaçlarına uygun eğitim programı oluşturmak ve bu kadim mesleğin itibarını daha da güçlendirmek." diye konuştu.

"Arıcılar, ortak standartta üretim yapacak"

Demir, bu çalışma sayesinde arıcıların ortak standart doğrultusunda üretim yapacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Arı ürünlerinde kalite ve çeşitlilik artacak, sektörümüz daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Arıcılık, hem biyolojik çeşitliliğimiz hem de gıda güvenliğimiz için stratejik bir meslektir. Bu nedenle mesleğin standartlarının belirlenmesi, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım niteliğindedir. Ancak bu, uzun bir süreç. Konuyla ilgili uzmanlarımız çalışmaya başladı. İlerleyen günlerde taslak ulusal arıcılık meslek standardını oluşturarak MYK'ye gerekli başvuruları yapacağız."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
title