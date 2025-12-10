Haberler

AR-GE istihdamın lokomotifi oldu, yazılımdaki personel sayısı imalat sanayisini geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin AR-GE sektöründe yazılım personeli sayısı 95 bine ulaştı ve bu rakam imalat sanayi personelini geçti. AR-GE harcamaları 10 yılda 2,5 kat artarak 19,9 milyar dolara yükseldi. İstanbul, AR-GE personelinin üçte birini barındırıyor.

Türkiye'nin "bacasız sanayisi" AR-GE sektöründe yazılım personeli sayısı 95 bine yükseldi, AR-GE personeli ilk kez imalat sanayisini geride bıraktı.

AA muhabirinin SER Danışmanlık tarafından 6'ncısı hazırlanan "AR-GE ve İnovasyon Raporu"nda, ulusal ve uluslararası veriler ışığında Türkiye'nin 2024 yılı performansı ve son 10 yıllık gelişimi analiz edildi.

Raporun en dikkati çekici bulgularından biri, istihdam yapısındaki değişim olarak öne çıktı.

Buna göre imalat sanayisindeki AR-GE personeli artışı son 15 yılda ilk kez yüzde 1'in altında kalarak 90 bin oldu. Yazılım sektörü yüzde 15'in üzerinde artarak 95 bine ulaştı. Böylece yazılım sektörü, AR-GE insan kaynağı açısından ilk kez imalat sanayisini geçti.

Maaş skalasında da makas açıldı. SGK verilerine göre yazılım sektöründe çalışanların ortalama maaşı 80 bin liranın üzerine çıkarken imalat sanayisinde bu rakam 40 bin lira seviyesinde kaldı. Yazılımcı maaşları, imalat sektörünü katladı.

AR-GE harcamaları 10 yılda 2,5 katına çıktı

Türkiye'nin 10 yıl önce 7,5 milyar dolar seviyesinde olan toplam AR-GE harcaması istikrarlı şekilde yükselerek 19,9 milyar dolara ulaştı.

Toplam harcamalar içinde özel sektörün payı yüzde 65'e yükseldi. Özel sektör harcamalarında 51,5 milyar lirayla TUSAŞ ve 32 milyar lirayla ASELSAN gibi büyük pay sahibi savunma sanayisi firmaları nedeniyle kamunun dolaylı finansman etkisinin yüksekliği dikkati çekti.

Devletin AR-GE'ye sağladığı vergi indirimleri ve SGK prim destekleri gibi dolaylı destekleri 115 milyar lirayı aştı. Özel sektör AR-GE harcamasının yüzde 27'si devletin sağladığı dolaylı teşviklerle finanse edildi.

OECD verilerine göre Türkiye, AR-GE harcamaları içindeki dolaylı teşvik oranında (yüzde 16,8) 38 ülke arasında 5'inci sırada yer alarak OECD (yüzde 6,9) ve Avrupa Birliği (AB) (yüzde 7,4) ortalamalarını katladı.

İmalat sektöründe "Kapasite Raporu" alan tesis sayısı, özellikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji alanlarında yüzde 20-25 arttı. Bu durum kurulu kapasitenin arttığını da gösterdi. Ancak geleceğe dönük yatırım iştahını gösteren "Yatırım Teşvik Belgeleri"nde son 5-6 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Yatırımlar 1 milyar doları aştı

Girişim sermayesi yatırımları 2021-2022 seviyelerinin altında olsa da toparlanma sinyalleri verdi. 2023'e göre yüzde 31 artışla yatırım tutarı 1,1 milyar dolara ulaştı. Yatırım desteği alan firma sayısı rekor kırarak 220'den 469'a yükseldi. Bu rekor artışta, TÜBİTAK'ın BİGG Programı kapsamında desteklediği 329 firmanın büyük payı oldu. Fintek, biyoteknoloji ve yapay zeka, adet bazında en çok yatırım çeken alanlar olarak dikkati çekti.

Yazılım sektörü yüzde 15 karlılık ve dolar bazında yüzde 31 ciro artışını korurken imalat sanayisinin karlılığı yüzde 2 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracatta ise orta-yüksek teknoloji ürünleri yüzde 5 artışla 92 milyar doları geçti.

AR-GE'nin kalbi İstanbul

Bölgesel eşitsizlik AR-GE verilerine de yansıdı. Türkiye'deki toplam AR-GE personelinin üçte biri İstanbul'da istihdam edildi. İstanbul, diğer bölgelerle arasındaki farkı açmaya devam ederken Türkiye genelindeki bu personel artış hızıyla OECD ülkeleri arasında Estonya, İrlanda ve Portekiz'den sonra en hızlı büyüyen 4'üncü ülke konumuna yerleşti.

AR-GE çıktılarında niceliksel artış sürdü. Yerleşiklerin patent başvuruları ilk defa 10 bin 200'e yaklaştı. Bilimsel yayınlarda da Türkiye büyük bir ivme yakaladı. Son 10 yıldaki bilimsel yayın artış hızında Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title