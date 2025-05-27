Türkiye'de Akıllı Uzmanlaşma Stratejileri Geliştiriliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen Türkiye'de Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması için Kapasite Artırımı Teknik Destek Projesi'ne ilişkin, "Eğitim ve staj programları aracılığıyla; merkezi ve yerel kurumlarımızın kurumsal kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdik. Üç pilot bölgede, bölgeye özgü akıllı uzmanlaşma stratejileri oluşturduk" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da Uluslararası Akıllı Uzmanlaşma Konferansı'nda konuştu. Bakan Kacır, rekabet gücünü artırmak isteyen ülkelerin, yerel potansiyellerini değerlendiren, bilgiye dayalı stratejiler geliştiren ve nitelikli insan kaynağını odağına alan kalkınma modellerine yöneldiğini belirtti. Bu ülkelerin, veri odaklı karar alma kültürünü kurumsallaştıran, üniversite-sanayi iş birliğini derinleştiren ve yenilikçiliği sistematik şekilde destekleyen yapılar oluşturduğunu aktaran Kacır, "Türkiye artık Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı" ifadelerini kullandı.

'284 ÜRÜNÜN ÜLKEMİZDE ÜRETİMİ İÇİN FİNANSMAN SUNUYORUZ'

Etkin Ar-Ge teşvik sistemiyle, yüksek teknolojili sektörlerin sanayi üretiminde pozitif olarak öne çıktığını açıklayan Kacır, "Yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiğimiz Ar-Ge harcamalarımızın 3'de 2'si özel sektör firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. 1600'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinde, 106 teknoparklarımızda faaliyet gösteren 11 bin 500'den fazla firmada görev yapan mühendis ve teknisyenlerimiz, yenilikçi çözümler geliştirerek, teknoloji odaklı kalkınma vizyonumuza güç katıyor. Ülkemizin üretim ve teknolojideki yükselişini kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni nesil program ve projeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızla yüksek teknoloji yatırımları için Ar-Ge'den seri üretime, uçtan uca bütüncül bir destek mekanizması kurduk. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programımızla dış ticaret açığımızın yüzde 85'ini oluşturan 284 ürünün ülkemizde üretimi için uygun koşullarda finansman sunuyoruz" diye konuştu.

'PROJE HAVUZLARI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Şehirlerimizi yeni ve nitelikli yatırımlarla buluşturmayı, bölgeler arası dengenin yanı sıra kalkınmanın kapsayıcılığını da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bölgesel kalkınma hedeflerimizi yalnızca ulusal düzeydeki stratejilerle değil; uluslararası bilgi birikimi, örnek uygulamalar ve küresel iş birliklerinden beslenen çok yönlü bir kapasiteyle desteklemeye büyük önem veriyoruz. Türkiye'de Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması için Kapasite Artırımı Teknik Destek Projesi, bizlere akıllı uzmanlaşmayı gerçekleştirmeye dönük yalnızca teknik kapasite değil, aynı zamanda uygulama odaklı bir vizyon sunuyor. Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen bu proje kapsamında düzenlediğimiz eğitim ve staj programları aracılığıyla, merkezi ve yerel kurumlarımızın kurumsal kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdik. Ayrıca üç pilot bölgede, bölgeye özgü akıllı uzmanlaşma stratejileri oluşturduk. Diğer bölgelerimizin de bu metodolojiyi kullanarak kendi stratejilerini geliştirebilmesi için rehber dokümanlar hazırladık. Proje kapsamında hazırlanan pilot stratejilerin uygulanmasını sağlayacak proje havuzları oluşturma çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA