Türkiye'de Ağustos Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket Sayısında Düşüş

Türkiye'de Ağustos ayında kurulan şirket sayısı, Temmuz ayına göre yüzde 5,9 azalarak 9 bin 210'a geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 34,6 azalarak 1900 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, temmuza kıyasla yüzde 5,9 azalışla 9 bin 788'den 9 bin 210'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 34,6 azalarak 1900 olarak belirlendi. Temmuzda 2 bin 905 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,2 artış gösterdi.

