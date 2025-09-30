Haberler

Türkiye'de Ağustos Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 8,5 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 168 bin artışla 3 milyon 44 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan yükselişle yüzde 16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20239,79,910,110,19,59,39,49,29,18,58,98,8
20249,18,68,88,68,49,198,58,78,88,58,5
20258,5

8,288,68,48,58,18,5

(Sürecek)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Haberler.com
