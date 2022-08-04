Türkiye'de 8 binden fazla şirket inovasyon odaklı çalışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 94 teknoparkta 8 binden fazla şirketin inovasyon odaklı, Ar-GE odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KoçSistem tören sponsorluğunda fijital (fiziksel ve dijital) olarak yapılan Bilişim 500 ödül töreninde konuşan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek, Türkiye'yi her alanda tam bağımsızlık iddiasıyla en güçlü ülke kılmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Türkiye'nin çok nitelikli, çok yetkin insan kaynağı bulunduğunu, bu insan kaynağının Türkiye'ye değer katmaya devam edebilmesini arzu ettiklerini kaydeden Kacır, bugünkü insan kıymetinin bugünlerden daha iyi koşullarda çalışmalarını sürdürülebilmesi adına yakın zamanda yeni müjdeleri paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kacır, bilişim sektörünün, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun anahtar sektörü mobiliteden akıllı yaşama, sağlığa, enerjiye, tıbba, haberleşmeye ve uzay teknolojilerine kadar değişimin, dönüşümün yaşandığı en hızlı alan olduğunu belirterek, "Bu ekosistem, yıldan yıla, günden güne büyümesini sürdürüyor. Türkiye'nin 1500'den fazla araştırma geliştirme merkezi var. Türkiye'de 94 teknoparkımızda 8 binden fazla şirketimiz inovasyon odaklı araştırma geliştirme odaklı çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte yeni işlere imza atarak bu ekosistemin daha güçlü çıktılar üretmesini sağlıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Fatih Kacır, son dönemde hayata geçirdikleri teknoloji odaklı sanayi hamlesi programına ve bu programdaki dijital dönüşüm başlığına sektörün çok yoğun ilgisi olduğunu da bildirdi. 119 projede 1 milyar 600 milyon doların üzerinde Ar-Ge ve başvuru aldıklarını anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Bizim yaklaşık 200 bin yazılım geliştiricimiz var. Biz bunu çok farklı yollarla tahmin etmeye çalışıyoruz ama rakip ülkelerimiz Avrupa'nın bazı ülkelerinde yazılım geliştirici sayısı 900 bini-1 milyonları yakalamış durumda. Biz bu yarışta insan kıymetimize yatırım yapmaz isek rekabet gücüne asla sahip olamayacağız ve her bir geliştireceğimiz yazılım geliştiricinin bu ülkeye en az 100 bin dolar ilave katma değer getireceğinin farkında olmalıyız. Bu her 10 bin yazılım geliştiricinin 1 milyar dolar katma değer getirmesi demek. Bu yıl 150 bin takımdan 750 bin genç Teknofest yarışmalarına katılıyor. Türkiye'nin inovasyon ordusu Teknofest'lerde yetişiyor. Türkiye'nin dört bir yanında Deneyap atölyelerini kuruyoruz. Çok erken yaşlardan itibaren geleceğin bilişim projelerine imza atacak özel yetenekli gençlerimizi tespit ediyoruz. 11 yaşından itibaren onlara yeni nesil teknoloji imkanları sunuyoruz."

"Bilişim şirketlerinin gücü diğer şirketlerin gücüne güç katıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da bilişim şirketlerinin gücünün diğer şirketlerin, sektörlerin de gücüne güç kattığının altını çizdi. Özellikle salgın döneminde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının devamlılığını sağlamada ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha görüldüğünü belirten Sayan, " Türkiye'deki güçlü, sabit ve mobil altyapılarımızla haberleşme hizmetlerinde eğitim, sağlık, iletişim, alışveriş, bankacılık gibi pek çok işlemlerimizi biz çevrim içi ortamlarda sürdürdük." diye konuştu.

Bu süreçte bilişim sektöründeki yatırımların da hız kesmeden devam ettiğini ve rakamlara bakıldığında bilişim sektörü açısından 2021 yılında son 10 yıldaki en yüksek büyümenin, yüzde 30'a yakın büyümeyle, gerçekleştiğini anlatan Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi ve büyüklüğü her geçen gün daha da artıyor. Küresel Bilgi İletişim Teknoloji pazar büyüklüğünün 2026 yılında 5,6 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Teknolojik yeniliklerin uygulanmasında olmazsa olmaz en büyük konulardan birisi benim bakanlığım itibarıyla üzerinde durduğumuz altyapı ve iletişim altyapısının sağlanması. Önümüzdeki süreçte fiberleşme ve 5G en büyük kalemlerimiz. 2025 yılına kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacak ve tüm dünyada mobil şebeke işletmecilerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde şebekelerine 1 trilyon dolarından fazla yatırım yapması ve bu yatırımın yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine olması bekleniyor."

5G ve Dikey Sektörler raporunu hazırladıklarını ve insan kaynağı noktasında özellikle master doktora programlarında 5G noktasında desteklediklerini vurgulayan Sayan, "Ayrıca önemli bir gelişme de geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu teşrifleriyle İstanbul Havalimanı'nda 5G teknolojisi sizlerle buluşmuş oldu. Ticari olarak bunu deneyimleme imkanına sahip olduk. Yani operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye 5G'yi ortak bir şekilde İstanbul Havalimanı'na kurdular. Bağlanabilirlik, günümüzde artık temel bir ihtiyaçlardan bir tanesi oldu. Artan talep ile birlikte, ülkemizde genişbant internet hizmeti alan kişi sayısı 89,5 milyona yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul ise Türkiye'nin yazılım kaynaklarının Türkiye'den kaçtığını dile getirerek, "Çünkü biz OECD ülkeleri içerisinde sondan ikinci sıradayız, yazılımcı kaynaklara verdiğimiz ücretler açısından. Hem yazılımcı kaynaklarımıza çok az ücret verip hem bunları ülkede tutmamız çokta gerçekçi bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Buna ilişkin kendilerine alternatif öneriler geldiğini belirten Yurdakul, "Bunların başka şirketler için çalışmasının engellenmesi, dışarı gitmelerinin engellenmesi konusunda tuhaf, liberal olmayan kapalı bir ekonominin ancak yapabileceği şeylerden bahsediliyor. Böyle şeyler doğal olarak olmuyor, olmayacak da." diye konuştu.

Yurdakul, "Kaliteli insan kaynaklarıyla neler yapılabileceğine dair işler geliştirmemiz yabancılarla, yerlilerle ortaklıklar kurulması ciddi bir iş fırsatı olarak duruyor. Bu gerçekleşirse bizim servis ihracatımızı arttırılır, artırılmaz ise küçülür." ifadelerini kullandı.

6 ayrı ana kategoride birinciler ödüllerini aldı

Bu arada, Bilişim 500'de 15'i Plus, 9'u Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisi olmak üzere toplamda 98 kategoride zirveye ulaşan şirketlere ödülleri verildi.

En büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre, 6 ayrı ana kategori birincisine de ödülleri takdim edildi.

Bilişim 500 kapsamında, Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde Yılın AR-GE Yatırımı Kategorisi birincisi Logo Yazılım olurken, Yılın Yapay Zeka Kategorisi birinciliğini KoçSistem aldı.

Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi birincisi Karel Elektronik, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi birincisi Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategorisi Birincisi Corning Optik İletişim, Yılın Hizmet İhracatı Kategorisi birincisi Teleperformance Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategorisi Birincisi Roof Stacks Yazılım oldu.

İlk 500 Bilişim Şirketi birincilik ödülünü ise Turkcell aldı.

2021 yılında ilk 500'ün toplam geliri 26 artışla 214 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye'de bilişim sektörünün ciroları itibariyle sıralandığı, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen araştırmaya göre, 2021 yılında ilk 500 sıralamasında yer alan şirketlerin toplam geliri, 2020 yılına göre yüzde 26 büyüme göstererek, 214 milyar TL'ye ulaştı.

Son 10 yıllık büyüme ise yüzde 210 olarak gerçekleşti. Bilişim 500 sıralamasına 80 yeni şirketin girdiği açıklandı. 2021 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketler TL olarak ortalama yüzde 54 büyüdü. 2020 yılında bu rakam yüzde 42 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategorisinde de büyüme yüzde 54 oldu. Aynı zamanda sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesi olan bu oran, itici gücün yine yazılım olduğunu doğruladı.

2020 yılına göre, yazılım ihracatı gelirleri yüzde 74 artarak 1,6 milyar TL'ye ulaştı. Hizmet ihracatı gelirlerinde de yüzde 53'lük artış yaşandı ve 1,5 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 57'si yüzde 100'ün üzerinde, 163 şirket ise ortalamanın üstünde bir büyüme gösterdi.