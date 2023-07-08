Türkiye'de 6 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 94 milyonu aştı

Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-haziran döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 94 milyonu geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 21 milyon 1265 oldu. Ocak-haziran döneminde ise 94 milyon 467 bin 625 yolcu hava yolunu kullandı.

Çevre ve yolcu dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 76 bin 996, dış hatlarda 83 bin 25'e ulaştı. Haziran ayında üst geçişlerle toplam 201 bin 332 uçak trafiği gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 4,2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 15,4 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 12,6 artış görüldü.

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkede büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, haziranda, 2019 Haziran'daki seviyesini geçti. Havalimanları direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde, bu yılın haziran ayında 2019 Haziran ayı yolcu trafiğinin yüzde 103'ü gerçekleşti. Ayrıca aynı ayda üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin yüzde 106'sına ulaşıldı.

Söz konusu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 507 bin 530, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 473 bin 34 oldu. Böylece bu ayda direkt transit yolcularla toplam 21 milyon bin 265 yolcuya hizmet verildi. Geçen yılın aynı ayına göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 14,2, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 16,3 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 15,5 artış gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, haziran ayında, iç hatlarda 78 bin 795 ton, dış hatlarda 305 bin 157 ton, toplamda 383 bin 952 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda haziranda 6,7 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 445, dış hatlarda 32 bin 260 olmak üzere toplam 44 bin 705'e ulaştı.

Bu havalimanında haziranda iç hatlarda 1 milyon 807 bin 177, dış hatlarda 4 milyon 938 bin 509 olmak üzere toplam 6 milyon 745 bin 686 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 527, dış hatlarda 10 bin 691 olmak üzere toplamda 20 bin 218, yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 531 bin 967, dış hatlarda 1 milyon 674 bin 822 olmak üzere toplam 3 milyon 206 bin 789 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise haziranda 2 bin 241 uçak trafiği gerçekleşti.

6 aydaki uçak trafiği 786 bini aştı

Ocak-haziran döneminde havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 412 bin 724, dış hatlarda 352 bin 823 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 987 bin 375 uçak trafiği kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat uçak trafiği yüzde 13,8, dış hat uçak trafiği yüzde 23,5 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiği yüzde 20,2 artış gösterdi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 532 bin 180, dış hat yolcu trafiğinin 51 milyon 823 bin 728 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 94 milyon 467 bin 625 yolcuya hizmet verildi. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 18,5, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 32 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 25,4 artış oldu.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği iç hatlarda 388 bin 135 ton, dış hatlarda 1 milyon 458 bin 438 ton olmak üzere toplam 1 milyon 846 bin 574 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda 6 ayda iç hatlarda 63 bin 587, dış hatlarda 179 bin 777 olmak üzere toplam 243 bin 364 uçak; iç hatlarda 8 milyon 659 bin 327, dış hatlarda 27 milyon 160 bin 659 olmak üzere toplamda 35 milyon 819 bin 986 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu dönemde iç hatlarda 50 bin 777, dış hatlarda 56 bin 641 olmak üzere toplam 107 bin 418 uçak trafiği oldu. İç hatlarda 7 milyon 994 bin 245, dış hatlarda 8 milyon 946 bin 112 olmak üzere toplam 16 milyon 940 bin 357 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda söz konusu dönemde 12 bin 356 uçak trafiği oldu.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 6 ayda 13 milyon 314 bin 63 yolcu ağırlandı

Söz konusu dönemde, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 810 bin 399, dış hatlarda ise 13 milyon 31 bin 63, uçak trafiği ise iç hatlarda 65 bin 204 dış hatlarda ise 89 bin 867 oldu.

İlk 6 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 171 bin 997, dış hatlarda 1 milyon 538 bin 468 olmak üzere, toplamda 4 milyon 710 bin 465 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 871 bin 147, dış hat yolcu sayısı 9 milyon 999 bin 126 olmak üzere, toplamda 12 milyon 870 bin 273 yolcu trafiği gerçekleşti.

Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 680 bin 275, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 132 bin 264 olmak üzere, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 812 bin 539 oldu.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hatlarda 861 bin 883, dış hatlarda 527 bin 68 olmak üzere, toplam 1 milyon 388 bin 951 yolcuya hizmet sağlandı.

Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 225 bin 97, dış hat yolcu sayısı 117 bin 137 olmak üzere, toplamda 342 bin 234 yolcu trafiği gerçekleşti.