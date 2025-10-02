Türkiye'de 5G'ye Geçişte 2G ve 3G Süreçleri Belirleniyor

Dünya genelinde 5G'ye geçişle 2G ve 3G hizmetleri zamanla sonlandırılırken, Türkiye'de hizmet veren operatörler 2G, 3G ve 4,5G için 30 Nisan 2029'a kadar imtiyaza sahip.

Anadolu Ajansının (AA) "İletişimde 5G Devri" dosyasının bu haberinde Türkiye'nin gelecek yıl itibarıyla başlaması beklenen 5G yolculuğu ele alındı.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, mart sonu itibarıyla Türkiye'de 95 milyon 27 bin 885 mobil abone bulunuyor. Mobil aboneler içerisinde en büyük payı 4,5G oluştururken, Türkiye'de 88 milyon 184 bin 767 kişi 4,5G kullanıyor. Zamanla hızla gerileyen 3G abone sayısı ise bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 4,5 milyon, 2G abone sayısı ise 2,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 5G hizmetinin 1 Nisan 2026'da başlaması beklenirken, kullanıcılar 2G, 3G ve 4,5G'den de yararlanabilecek.

İlk olarak 1998 yılında operatörlere 25 yıllık imtiyaz verilmesiyle başlayan 2G süreci, 2023'te alınan kararla Nisan 2029'a kadar uzatıldı. Operatörlere 2009 itibarıyla tanınan 20 yıllık 3G imtiyazı da yine Nisan 2029'da sonlanacak. Son olarak 2015'te gerçekleşen ihalede operatörlere 14 yıllık 4,5G imtiyazı tanındı.

Buna göre Türkiye'de kullanıcılara hizmet sunan operatörlerin Nisan 2029'a kadar 2G, 3G ve 4,5G hizmeti sunma imtiyazı bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, konuya ilişkin açıklamasında, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029'da sona ereceğini bildirmişti.

Uraloğlu, söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmelerin sonlanacağını ve bu tarihten sonra işletmecilerin altyapı ve hizmetlerinin, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacaklarını ifade etmişti.

Ülkelerin 2G ve 3G'yi kapatma süreçlerine dair farklı planları var

Dünya genelinde birçok ülkede 5G'ye geçişle, 2G'nin çok daha yaygın kapsama alanı, düşük güç tüketimi gibi özellikleri nedeniyle 3G'ye göre daha geç kapatıldığı görülüyor. 4G'nin ise 5G ile doğrudan bağlantısı ve diğerlerine göre güncel bir teknolojiye sahip olması nedeniyle yakın gelecekte kapatılması planlanmıyor.

ABD'de 3G hizmetleri ulusal operatörler düzeyinde 2022'de sonlandırıldı. Ülkede 2G hizmetine ise birçok büyük operatör tarafından bu yıla kadar son verildi. Diğer operatörlerin de yakın zamanda 2G hizmetini sonlandırmasıyla ülkede bu hizmetin kullanıma kapatılması bekleniyor.

Kanada ise mobil aboneler için 2G hizmetlerini sonlandırırken, 3G hizmetlerini de bu yılın sonunda bitirmeyi planlıyor.

Bazı ülkeler 5G süreçlerini hızlandırmak için 2G ve 3G hizmetlerini ilerleyen yıllarda kapatmayı planlıyor. İngiltere, 2G ve 3G ağları, 5G hizmetlerinin geliştirilmesini için 2033 yılına kadar kapatma kararı aldı.

Avrupa'nın en yüksek mobil abone sayısına sahip ülkelerinden Almanya'da 3G hizmetleri operatörlerce 2021'de kapatıldı. Ülkede 2G'nin ise 2028'e kadar kapatılması hedefleniyor.

Fransa'da ise 2026 sonuna kadar 2G, 2029 sonuna kadar ise 3G hizmetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde ise bu konuda farklı yaklaşımlar sergileniyor. Çekya, Danimarka, Hollanda, İtalya, Yunanistan, ve Macaristan gibi bazı ülkelerde 3G şebekelerinin önemli bir kısmı şimdiye kadar kapatılırken, kıtadaki ülkelerin büyük bir çoğunluğu 2G işlemlerini de 2030'a kadar kapatmayı planlıyor.

Asya'nın önemli teknoloji merkezlerinden Japonya mobil aboneler için 2G şebekelerini ilk kapatan ülke olarak biliniyor. 2012 yılında bu hizmeti sonlandıran ülkede, 3G hizmetleri de bugüne kadar bazı operatörler tarafından sonlandırıldı. 2026 sonuna kadar diğer operatörlerin de bu teknolojiye yönelik hizmetlerini tamamlaması bekleniyor.

1,3 milyarı aşkın mobil abonesiyle bu alanda dünyanın en büyük ülkesi olan Çin'de ise 2G ve 3G için kademeli kapatmalar gerçekleştiriliyor. Ancak ülkedeki 2G ve 3G kullanıcı sayısının toplam mobil kullanıcılar içerisindeki payı yüzde 1'in altında bulunuyor.