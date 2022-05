2021'de kırmızı et üretiminde yüzde 9,3 artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında kırmızı et üretimi yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2020- 2021 yılı kırmızı et ve çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2020 yılında 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021 yılında yüzde 9,3 artarak, 1 milyon 952 bin 38 ton olarak gerçekleşti. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 8,9 artarak, 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak, 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak, 94 bin 555 ton, manda eti üretimi ise yüzde 28,6 artarak, 10 bin 831 ton oldu. Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim verileri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2012 yılında 1 milyon 67 bin 553 ton iken 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 tona ulaştığı görüldü. 2021 yılı için 1 milyon 952 bin 38 ton olan toplam kırmızı et üretiminin yüzde 74,8'ini sığır eti, yüzde 19,8'ini koyun eti, yüzde 4,8'ini keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

2020 yılında 23 milyon 503 bin 790 ton olan çiğ süt üretimi, 2021 yılında yüzde 1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu. Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 5,6, koyun sütü üretimi yüzde 3,9 artarken, inek sütü üretimi yüzde 1,7, manda sütü üretimi ise yüzde 0,2 azaldı. 2021 yılında çiğ süt üretiminin yüzde 92,1'ini inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,7'sini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.