Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına Özel 5 TL Madeni Para Basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak 5 TL madeni para bastı. 100 milyon adet basılan hatıra paralar, 29 Ekim 2023'te tedavüle verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kutlu güne özel bir girişimde bulundu. Yapılan açıklamaya göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı için 5 TL madeni para basıldı.

5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı

Bakanlık, bir defaya mahsus 5 TL madeni para basıldığını açıkladı. 29 Ekim 2023 Pazar günü tedavüle verilecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, 100 milyon adet basıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tedavül Hatıra paranın özelliklerini açıkladı.

Tedavül Hatıra paranın özellikleri;

100. Yıl temalı 5 TL Tedavül Hatıra Paranın; İç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanılmıştır. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "TÜRK LİRASI" ibaresi bulunmaktadır. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu Yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "?", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer almaktadır. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer almaktadır. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir.