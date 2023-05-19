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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını...

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını bildirdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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