Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını...
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi