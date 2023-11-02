Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Hizmetler başta olmak üzere enflasyondaki ataletin kırılması, beklentilerin...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Hizmetler başta olmak üzere enflasyondaki ataletin kırılması, beklentilerin düzelerek yeniden çıpalanmasına bağlıdır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Hizmetler başta olmak üzere enflasyondaki ataletin kırılması, beklentilerin düzelerek yeniden çıpalanmasına bağlıdır. Ancak son dönemde aylık enflasyondaki artışların beklenenden yüksek gerçekleşmesi, beklentiler üzerinde olumsuz bir etkide bulunmuştur. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi