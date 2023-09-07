"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin...
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız."
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi