"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin...

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız."