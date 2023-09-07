Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin...

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

title