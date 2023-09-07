Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.