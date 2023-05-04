Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın alma gücü paritesi...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın alma gücü paritesi ile bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın alma gücü paritesi ile bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi