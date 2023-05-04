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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin...

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin ekonomik başarıyı ortaya koyabilmesi, finansal kaynakları verimli kullanarak üretim kabiliyeti ve kapasitesini sürekli geliştirmesiyle mümkün olmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin ekonomik başarıyı ortaya koyabilmesi, finansal kaynakları verimli kullanarak üretim kabiliyeti ve kapasitesini sürekli geliştirmesiyle mümkün olmuştur." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu TCMB Ekonomi Haberler

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