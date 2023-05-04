Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin ekonomik başarıyı ortaya koyabilmesi, finansal kaynakları verimli kullanarak üretim kabiliyeti ve kapasitesini sürekli geliştirmesiyle mümkün olmuştur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin ekonomik başarıyı ortaya koyabilmesi, finansal kaynakları verimli kullanarak üretim kabiliyeti ve kapasitesini sürekli geliştirmesiyle mümkün olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi