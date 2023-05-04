Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerine rağmen ülkemizin ekonomik başarıyı ortaya koyabilmesi, finansal kaynakları verimli kullanarak üretim kabiliyeti ve kapasitesini sürekli geliştirmesiyle mümkün olmuştur.