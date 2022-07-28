Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok,... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz. Yıl sonuna doğru, tam tarihi daha sonra vereceğiz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok,... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.