Kavcıoğlu: "2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttik" - Haberler

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Kavcıoğlu: "2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttik"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. (4)

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir."

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttik."

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AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu TCMB Ekonomi Güncel Haberler

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