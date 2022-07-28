Haberler ›› Ekonomi ›› Kavcıoğlu: '2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttik' - Haberler

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