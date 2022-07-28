Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifi ile araçlarımzıı geçtiğimiz şekilde etkin olarak kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi