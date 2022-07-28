Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı... - Haberler

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifi ile araçlarımzıı geçtiğimiz şekilde etkin olarak kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Ekonomi Haberler

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