Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifi ile araçlarımzıı geçtiğimiz şekilde etkin olarak kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Ekonomi Haberler

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