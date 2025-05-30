Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 yılı ilk Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk "Finansal İstikrar Raporu"nu yayımladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın raporda yer alan değerlendirmesinde, "Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere rağmen, parasal sıkılığın artırılması ve dezenflasyon sürecinin devamı Türk lirası varlıklara olan ilgiyi desteklemiştir. Nitekim, Türk lirası mevduatın payı yüksek seviyelerde istikrarlı seyrini korumuştur. Kur korumalı mevduat bakiyesindeki gerileme devam etmiş ve Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskler önemli ölçüde azalmıştır" ifadeleri yer aldı.

TCMB, ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği ve yılda iki kez yayımlanan "Finansal İstikrar Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Karahan, değerlendirmesinde dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Sıkı parasal duruşumuzun bir sonucu olarak kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu seyretmektedir. Finansal piyasalardaki fiyatlamalar politika faiz oranı ve beklentilerdeki gelişmeleri yansıtmaktadır" dedi.

Karahan, şunları kaydetti:

"Finansal İstikrar Raporu'nun önceki sayısından bu yana, finansal koşullardaki sıkılık korunurken dezenflasyon süreci devam etmektedir. Sıkı parasal duruşumuzun bir sonucu olarak kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu seyretmektedir. Finansal piyasalardaki fiyatlamalar politika faiz oranı ve beklentilerdeki gelişmeleri yansıtmaktadır. Politika faizini destekleyici bir araç olarak kullandığımız makroihtiyati çerçevede attığımız adımlar ile yabancı para cinsinden kredi büyümesi yavaşlamış ve parasal aktarım mekanizması güçlendirilmiştir.

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere rağmen, parasal sıkılığın artırılması ve dezenflasyon sürecinin devamı Türk lirası varlıklara olan ilgiyi desteklemiştir. Nitekim, Türk lirası mevduatın payı yüksek seviyelerde istikrarlı seyrini korumuştur. Kur korumalı mevduat bakiyesindeki gerileme devam etmiş ve Merkez Bankası bilançosu üzerindeki riskler önemli ölçüde azalmıştır.

TCMB'nin hızlı reaksiyonu ve kararlı duruşu sayesinde son dönemde yaşanan finansal dalgalanmaların Türkiye'nin ülke risk primi üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur. Bunun bir yansıması olarak firmaların ve bankaların yurt dışı piyasalardan borç yenilemeleri yüksek seyretmektedir. Finansal koşullardaki sıkılığın aktif kalitesi göstergelerine yansıması sınırlı kalmıştır. Ayrıca, bankaların ihtiyatlı karşılık politikaları, sermaye ve likidite tamponları risklerin yönetilebilir seviyede kalmasını sağlamaktadır."

"Son dönemde KOBİ'lerin tahsili gecikmiş alacaklar oranında bir miktar artış görülmektedir"

Raporda şunlar kaydedildi:

"TCMB'nin hızlı reaksiyonu ve kararlı duruşu sayesinde son dönemde yaşanan finansal dalgalanmaların Türkiye'nin ülke risk primi üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur. Hanehalkı finansal varlık kompozisyonunda Türk lirası cinsi varlıkların ve alternatif finansal araçların payı artarken yabancı para ve kur korumalı mevduatın payı azalmaktadır. Yabancı para kredi büyümesinin yavaşlaması, toplam kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu hareket etmesine destek olmaktadır.

Reel sektörün döviz açık pozisyonu artmış olmakla birlikte, açık pozisyonun ihracata oranı tarihsel ortalamasının altındadır. Hanehalkı ve reel sektörün borç yükü gelişmekte olan ülkelere kıyasla düşük kalmaya devam etmekte ve bu durum finansal istikrara yönelik riskleri sınırlandırmaktadır.

Finansal koşullardaki sıkılaşmanın bankaların aktif kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi sınırlı seviyededir. Kredi yapılandırmaları gecikmedeki bireysel kredi bakiyesindeki artışı yavaşlatmıştır. Diğer yandan, son dönemde KOBİ'lerin tahsili gecikmiş alacaklar oranında bir miktar artış görülmektedir. Azalan küresel risk iştahına rağmen, bankaların ve reel sektör firmalarının dış finansmana erişimindeki olumlu görünüm devam etmektedir. Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ve fonlama maliyetindeki artışın banka bilançoları ve karlılık görünümüne etkisinin sınırlı olması beklenmektedir.

Banka bilançoları, kredi riskindeki artışa yönelik ayrılan yüksek karşılıklar, güçlü sermaye ve likidite tamponları sayesinde olası finansal risklere karşı dayanıklı durumdadır."