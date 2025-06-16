Türkiye Ciro Endeksi Nisan Ayında Yıllık %32,7 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında toplam ciro yıllık %32,7, aylık %0,8 artış gösterdi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde önemli artışlar kaydedildi.

Toplam ciro yıllık yüzde 32,7 arttı, aylık yüzde 0,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ciro Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi,Nisan ayında yıllık yüzde 32,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 22,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 41,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 42,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Nisan ayında aylık yüzde 0,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 7 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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