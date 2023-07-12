Türkiye-Çin İş Konferansı İstanbul'da düzenlendi

Türkiye-Çin İş Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansta, Türk ve Çinli şirketlerin yöneticileri iş dünyasındaki başarı hikayelerini paylaştı. Konferansta, dijital dönüşüm ve geleceği tasarlamak ana temasıyla çeşitli ikili dijital işbirliği panelleri düzenlendi.

İSTANBUL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Türkiye-Çin İş Konferansı'nın birincisi, 100'ün üzerinde Türk ve Çinli iş insanının katılımıyla Salı günü İstanbul'da düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen bir günlük konferans, "Dijital Dönüşüm ve Geleceği Tasarlamak" ana temasıyla gerçekleştirildi. Konferansta, Türk ve Çinli şirketlerin yöneticilerinin iş dünyasındaki başarı hikayelerini paylaştığı çeşitli ikili dijital işbirliği panelleri yer aldı.

Konferansın açılış töreninde söz alan DEİK Başkanı Nail Olpak, Çin'in elektronik ticaretten yapay zekaya ve dijital ekonomiye uzanan birçok alandaki başarılarından övgüyle bahsetti ve Türkiye'nin bu hususlarda katma değer yaratma üzerine odaklanması gerektiğini söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru da ileri teknolojilerin, siyasi ve ekonomik belirsizliklerle dolu bir dönemde küresel rekabetin kurallarını kökten değiştirdiğini vurgulayarak Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun, Çin açısından birçok fırsat sunduğunu dile getirdi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang ise yapay zeka, akıllı kentler, yeşil teknoloji ve dijital teknolojiyi Çin ve Türkiye'nin işbirliğini artırabileceği potansiyel alanlar olarak sıralarken, Çin'in ikili ilişkileri kazan-kazan temelinde bir üst seviyeye çıkarmaya hazır olduğunu vurguladı.

Zhang, Türkiye-Çin İş Konferansı'nın ikincisinin "Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da ileri götürmek üzere" önümüzdeki yıl Çin'de düzenleneceğini söyledi.

Zhang ayrıca Türk şirketlerini Kasım ayında Beijing'de düzenlenecek 1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) katılmaya davet etti.

DEİK, TÜSİAD ve CCPIT arasında CISCE'nin düzenlenmesine yönelik desteklerini vurgulamak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.