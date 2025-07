'Türkiye-Çin ekonomik ortaklığı sadece ticaret değil, birlikte kalkınma vizyonudur'

Ata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Pekin'de düzenlenen 3'üncü Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) katıldı. Küresel ölçekte ekonomik iş birliklerinin, güven temelli yatırımların ve sürdürülebilir tedarik stratejilerinin şekillendiği en önemli platformlardan biri haline gelen fuarda Kurdoğlu, hem Türkiye'nin tedarik zinciri alanındaki stratejik konumuna dikkat çekti hem de küresel iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle çok taraflı iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı (CISCE) Çin'in başkenti Pekin'de düzenlendi. Fuarın kurumsal destekçilerinden biri olan Ata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, bu yıl da fuara katılarak Türkiye-Çin ilişkilerine olan bağlılığını ortaya koydu.

Korhan Kurdoğlu, Nvidia CEO'su ile yüksek teknoloji yatırımlarını görüştü

Fuar öncesi özel gala yemeğinde, Korhan Kurdoğlu Nvidia CEO'su Jensen Huang ile bir araya geldi. Bu görüşmede Kurdoğlu, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve çip üretimi alanlarında sunduğu avantajları paylaştı. Kurdoğlu, Türkiye'de gelişmekte olan çip tasarımı ve üretimi altyapısı, devlet destekli teşvik paketleri, nitelikli iş gücü ve Avrupa-Orta Doğu pazarlarına erişim kolaylığı gibi avantajlar, Nvidia gibi global firmalar için cazip bir yatırım ortamı oluşturduğunu belirtti. Kurdoğlu ayrıca Türkiye'nin veri merkezleri ve CPU üretimi gibi stratejik sektörlerde de doğrudan yatırım için ideal koşullara sahip olduğunu vurguladı.

Açılış törenine katılım ve ATA Bridge Çin Ofisi ziyareti

16 Temmuz'da, Çin Komünist Partisi Politbüro Üyesi ve Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in açılış konuşmasını yaptığı resmi törene katılan Kurdoğlu, ardından yeni kurulan ATA Bridge şirketinin Çin ofisinin tanıtımının yapıldığı pavilyonu ziyaret etti. Burada ATA Bridge yöneticileriyle bir araya gelerek, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Kurdoğlu, küresel tedarik zinciri vizyonunu CCPIT İş Forumu'nda paylaştı

Fuar kapsamında düzenlenen CCPIT İş Forumu'nda, Korhan Kurdoğlu, "Kararlı ve Sorunsuz Endüstriyel ve Tedarik Zincirlerini Sürdürmek İçin Bağlantıyı Geliştirmek" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti. Forum, küresel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik önemli fikirlerin paylaşıldığı üst düzey bir platform oldu.

Söz konusu oturumda, Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin, Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu (ACFIC) Başkanı Gao Yunlong, Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey Yerngenyevich Tsivilyov ve ICBC Bankası Başkanı Liu Jun gibi önemli isimler de yer aldı. Bu katılım, toplantının çok taraflı iş birliği ve bölgesel entegrasyon açısından taşıdığı önemi pekiştirdi.

Konuşmasında Kurdoğlu şu konuları vurguladı:

Türkiye'nin Avrasya'daki lojistik ve bağlantı vizyonunu detaylandırarak, çok modlu altyapı, bölgesel ticaret anlaşmaları ve gümrük modernizasyonu gibi konularda Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeleri aktardı. DEİK'in Çin'deki çalışmaları ve hayata geçirilen ATA Bridge platformunun, iki ülke arasında tedarik zinciri uyumu, dijital çözümler, hukuki destek ve ortak üretim süreçlerine katkılarını örneklerle anlattı.

Üç somut politika önerisi sundu: Sanayi ve Tedarik Zinciri Diyalog Mekanizması kurulması, gümrük ve e-belge süreçlerinde dijital uyum sağlanması, yeşil lojistik ve döngüsel ekonomi için özel sektör çalışma grubu oluşturulması.

Konuşmasının sonunda Kurdoğlu, "Parçalanmanın arttığı bir dönemde, dirençli, kapsayıcı ve çevreci tedarik zincirleri oluşturmak artık teknik değil; stratejik bir zorunluluktur. Türkiye, Çin ve diğer ülkeler arasında iş dünyasının bu ortak vizyona öncülük etmesini diliyorum" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı ile stratejik görüşme

Fuar haftası boyunca Korhan Kurdoğlu, Çin Ticaret Bakanlığı Yatırım Teşvik Bürosu ve Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Araştırma Enstitüsü yetkilileriyle de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede heyete, Yatırım Teşvik Bürosu Başkan Yardımcısı Tang Song başkanlık etti.

Bu görüşmede Kurdoğlu, Türkiye'nin yatırım ortamını ve son dönemdeki yapısal reformlarını aktarırken, özellikle Çinli yatırımcılar için stratejik sektörlerde sunulan teşvik mekanizmalarına dikkat çekti. Tang Song ise Çin Ticaret Bakanlığı'nın dış yatırımların kolaylaştırılması ve Türkiye gibi stratejik ortaklarla sürdürülebilir iş birliklerinin güçlendirilmesi konusundaki politikalarına dair bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Çin yatırım diyaloğunun kurumsallaştırılması, iki ülke arasında sektörel bilgi paylaşımı ve gelecekte ortaklaşa yatırım çalıştaylarının düzenlenmesi gibi konularda somut fikir alışverişinde bulunuldu. Bu diyalog, yalnızca özel sektör nezdinde değil; aynı zamanda kamu-diplomasi ekseninde de iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkı sundu.

Korhan Kurdoğlu, Çin basınına röportaj verdi

CISCE kapsamında Çin medyasına verdiği röportajda, Korhan Kurdoğlu Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilere dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Çin küresel tedarik zincirlerini yeniden inşa ederken, Türkiye coğrafi avantajı, üretim kapasitesi ve lojistik altyapısıyla doğal bir ortak olarak öne çıkmaktadır. Bu uyum, sadece ticari değil; aynı zamanda entelektüel ve stratejik bir birlikteliği temsil ediyor" dedi.

ATA Bridge: Türkiye ile Çin arasında vizyoner bir ekonomik köprü

Kurdoğlu, "Bu anlayışla hayata geçirilen ATA Bridge, yalnızca bir şirket değil; Türkiye ile Çin arasındaki karşılıklı anlayışı, güveni ve stratejik ortaklık vizyonunu somutlaştıran bir yapı. Bu yıl ilk kez CISCE fuar alanında resmi katılımcı olarak yer almamız, bu vizyonun yeni bir adımıdır" dedi.

Türkiye ile Çin arasındaki stratejik iş birliklerini geliştirme hedefiyle kurulan şirket, Türkiye merkezli, Çin pazarına odaklı bir ticaret ve hizmet platformu olarak konumlanıyor. Kurucusu Korhan Kurdoğlu şirketin Türkiye'deki yapılanmasını takiben, Çin ofisinin 2025 yılında Şanghay'da faaliyete geçtiğini belirtti.

Korhan Kurdoğlu CCPIT Başkanı Ren Hongbin ile görüştü

Korhan Kurdoğlu ayrıca Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin ile de bir araya geldi. Gerçekleştirilen bu görüşmede, DEİK ve CCPIT arasında yürütülen iş birliklerinin her iki ülke iş dünyası için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekildi. Kurdoğlu, Türkiye ile Çin arasında sürdürülebilir, dengeli ve uzun vadeli ticari ilişkilerin gelişmesi adına yürütülen bu tür temasların, yalnızca kurumsal değil, aynı zamanda yapısal bir etki oluşturduğunu vurguladı.

Her iki taraf da, son dönemde düzenlenen ortak forumlar, yatırım seminerleri ve fuar katılımlarının, iki ülke iş çevreleri arasında karşılıklı güveni artırdığını, somut yatırım projelerine zemin hazırladığını ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını pekiştirdiğini belirtti. Ren Hongbin'in liderliğinde CCPIT'nin sergilediği vizyoner yaklaşım ile DEİK'in kurumsal koordinasyon gücü, Türkiye-Çin ticaret diplomasisinin daha sağlıklı ve kapsayıcı gelişmesini mümkün kılmaktadır.

Korhan Kurdoğlu, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile görüştü

Fuar kapsamında gerçekleştirilen uluslararası temaslar çerçevesinde Korhan Kurdoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile bir araya geldi. Görüşmede, ATA Holding'in teknoloji yatırımlarını yürüten iştiraki ATP'nin Güney Afrika'daki mevcut faaliyetleri ve bölgedeki iş birliklerini geliştirme vizyonu hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Kurdoğlu, ATP'nin finansal teknolojiler, dijital altyapı sistemleri ve yapay zeka destekli çözümler geliştirme konusundaki yetkinliğine dikkat çekerek, şirketin Çin başta olmak üzere farklı pazarlarda yürüttüğü projelerle veri güvenliği ve operasyonel verimlilik alanlarında öne çıktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile ise Türk firmalarının teknolojik yetkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Afrika ile Türkiye arasında dijital altyapı ve inovasyon odaklı iş birliklerinin artırılmasının memnuniyet verici olacağını belirtti.

Türkiye-Çin İş Konferansı (TCBC): Stratejik diyalog için yeni bir zemin

Korhan Kurdoğlu'nun, bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü temasların önemli bir ayağını da bu yıl İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Çin İş Konferansı oluşturuyor. Kurdoğlu'nun fikir önderliğinde hayata geçen ve her geçen yıl iş dünyası nezdinde daha fazla ilgi gören Türkiye-Çin İş Konferansı (TCBC - Türkiye-China Business Conference), bu yıl DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) ve TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

"Bu konferans sadece bir etkinlik değil; Türkiye ve Çin'in birlikte yazacağı geleceğe dair bir vizyon çalışmasıdır. Tüm iş dünyasını bu ilham verici buluşmaya katılmaya davet ediyorum" diyen Kurdoğlu, TCBC'nin çok taraflı ekonomik diplomasinin yeni modeli olduğunu vurguladı.

Korhan Kurdoğlu vizyon mesajını ise şöyle verdi: "Geçmişte ticaret yollarını birlikte açtık; şimdi dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel üretim ağlarını birlikte inşa etme zamanıdır. Türkiye ile Çin, birlikte düşünürse sadece ekonomiyi değil, küresel güveni de şekillendirebilir." - İSTANBUL