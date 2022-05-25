Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu - Haberler

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Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bankalararası Satış Oranı (IBOR) geçiş süreci ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) çalışmalarını tamamlandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bankalararası Satış Oranı (IBOR) geçiş süreci ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) çalışmalarını tamamlandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı reformu kapsamında TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından uluslararası kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde sürdürülen IBOR geçiş süreci ve TLREF çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) sonlandırılmasına ve TLREF'e geçiş sürecinde uygulanacak takvim belirlendi.

TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşılabiliyor.

TRLIBOR için son yayınlanma tarihi 30 Haziran, TRLIBOR/TLREF geçiş spread oranı ilanı 1 Temmuz ve yaşayan TRLIBOR'a endeksli işlemlerin TLREF'e geçişi 1 Temmuz olarak belirlendi.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği, Türk Lirası, 1 Temmuz, Faiz, Ekonomi, Haberler

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