Türkiye Bankalar Birliği ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

Türkiye Bankalar Birliği, sürdürülebilirlik performansını ve hedeflerini kapsayan ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Rapor, Birliğin 2022'ye ait ekonomik, çevresel ve sosyal performansını paydaşlarına sunuyor ve her yıl yayımlanması planlanıyor. Türkiye Bankalar Birliği, sürdürülebilirlik ve finansın kesiştiği konularda üyeleri ve tüm paydaşları için rehberler, raporlar ve yayınlar sunuyor.

Türkiye Bankalar Birliği, sürdürülebilirlik performansını ve bu doğrultudaki hedeflerini kapsayan ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları'yla uyumlu olarak hazırlanan rapor, Birliğin 2022'ye ait ekonomik, çevresel ve sosyal performansını paydaşlarının bilgisine sunuyor. Çalışma ortamındaki enerji verimliliğinden atık yönetimine, çalışan haklarından şeffaflığa kadar birçok alanda takip ve analizleri içeren raporun her yıl yayımlanması planlanıyor.

Sürdürülebilir kalkınmanın başarıya ulaşması için finans ve bankacılık sektörünün kritik öneme sahip olduğu bilinciyle çalışmalarına devam eden Türkiye Bankalar Birliği, sürdürülebilirlik ve finansın kesiştiği konularda üyeleri ile tüm paydaşları için rehberler, raporlar ve yayınlar sunuyor. Birlik, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde finans ve bankacılık sektörü temsilcilerinin sürdürülebilirlik uygulamalarına teşvik edilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına çaba sarf ediyor.

"Yeşil dönüşüm için finans ve bankacılık sektörünün öneminin bilincindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, yeşil dönüşüm için iş birliklerinin gücüne inanarak, üyeleriyle birçok platformda bir araya geldiklerini belirterek, "2009 yılından bu yana, üyelerimizin kredilendirme süreçleri ve diğer bankacılık işlemlerinde sürdürülebilirlik konularını sistematik bir şekilde yönetmesine rehberlik eden bir Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz var. Birliğimiz, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ile mücadele, iklim finansmanı konularına yönelik olarak ulusal ve uluslararası gündemi yakından takip ederek koordinasyon çalışmaları yapıyor. Sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerimizin bir çıktısı niteliğinde hazırladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzla da Birliğimizin yaklaşımını paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birliğin, ağırlıklı olarak doğrudan 6, dolaylı olarak ise tüm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) katkıda bulunduğunu aktaran Çakar, "Sürdürülebilirliği sadece çevresel değil, sosyal ve yönetişimsel tüm boyutları ile ele alarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlamayı hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında da Birliğimizde kadın çalışan oranı yüzde 55, kadın yönetici oranı da yüzde 33 seviyesine geldi." ifadelerini kullandı.