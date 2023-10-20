Türkiye, Balıkçılık Anlaşmalarını Genişletiyor

Türkiye, balıkçılık sektöründeki büyüme ve teknolojik gelişmelerle birlikte uluslararası sulara açılmaya devam ediyor. Bugüne kadar 15 ülkeyle anlaşma imzalayan Türkiye, Cibuti, Ekvator Ginesi, Madagaskar gibi 12 ülkeyle görüşmelerini sürdürüyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünya lideri olan Türkiye, bu sektördeki üretimiyle AB ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Türkiye, Türk balıkçısının avlanabilmesi için bugüne kadar 15 ülkeyle anlaşma veya mutabakat zaptı imzalarken, Cibuti, Ekvator Ginesi, Madagaskar'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeyle görüşmelerini sürdürüyor.

AA muhabirinin, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yapılan sunumdan derlediği verilere göre, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki büyümesi hız kesmeden devam ediyor.

Balıkçılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve av gücündeki büyümenin etkisiyle Türkiye, avlandığı uluslararası suları da genişletiyor.

Bugüne kadar Moritanya ve Fas gibi 15 ülkeyle balıkçılık konusunda anlaşma veya mutabakat zaptı imzalanırken, halihazırda Cibuti, Ekvator Ginesi ve Madagaskar başta olmak üzere 12 ülkeyle bu konudaki görüşmeler devam ediyor.

Yaklaşık 100 Türk balıkçı gemisi, başta Moritanya ve Gürcistan olmak üzere Gine Bissau, Umman gibi ülkelerin kara sularında avcılık faaliyeti gerçekleştiriyor.

Türkiye, balıkçıların kutuplarda krill avcılığı yapabilmesi için de çalışma yürütüyor. Kutuplarda yaşayan bu canlıdan elde edilen krill yağı, besleyici özelliği dolayısıyla besin takviyesi olarak kullanılıyor.

Levrek ve çipura üretiminde dünya lideri

Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde de adından söz ettiriyor.

Sektörün geçen yılki üretim miktarı 515 bin tona ulaşırken, bu yıl sonunda 550 bin tonluk üretim bekleniyor. Bu sektördeki üretimiyle AB ülkeleri arasında birinci sırada yer alan Türkiye, dünyada 17. sırada bulunuyor.

Levrek ve çipura üretiminde dünya lideri konumunda olan Türkiye, gökkuşağı alabalığı üretiminde dünyada ikinci sırayı alıyor. Türkiye, geçen yıl 157 bin ton levrek, 152 bin ton çipura, 140 bin ton alabalık, 45 bin ton Türk somonu üretti.

Su ürünleri ihracatının bu yıl sonunda 2 milyar dolara yaklaşması hedefleniyor.