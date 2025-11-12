Haberler

Türkiye, Avrupa'nın En Büyük Hazır Beton Üreticisi

Güncelleme:
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, Türkiye'nin 2009'dan bu yana Avrupa'nın en büyük hazır beton üreticisi olduğunu açıkladı. İstanbul'da düzenlenen 'Beton 2025 Hazır Beton Fuarı ve Zirvesi' ile sektörün geleceği için stratejik bir platform oluşturuldu.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, Türkiye'nin, 2009'dan bu yana Avrupa'nın en büyük hazır beton üreticisi olduğunu belirterek, "Bu konum, yalnızca büyüklük değil, bilgi, teknoloji ve denetim altyapısının da bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, THBB'nin TG Expo organizatörlüğünde düzenlediği "Beton 2025 Hazır Beton Fuarı ve Zirvesi", hazır beton, çimento, agrega, inşaat teknolojileri ve ekipmanları sektörlerini İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getirdi.

Etkinlik, 100'den fazla katılımcı ve 15 bin 708 metrekare fuar alanıyla, 54 ülkeden gelen alım heyetlerini yerli üreticilerle buluşturuyor.

Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika, Balkanlar, Avrupa, Rusya ve Azerbaycan gibi çeşitli ülkelerden oluşturulan satın alma delegasyonlarının, fuar süresince planlanan B2B görüşmelerde Türk firmalarıyla doğrudan ticaret bağlantısı kurması bekleniyor.

Açıklamada, fuar açılışındaki konuşmasına yer verilen THBB Başkanı Yavuz Işık, hazır beton sektörünün, 45 bini aşan istihdamı, 200 milyar liraya yaklaşan cirosu ve yıllık 130 milyon metreküplük üretimiyle Türkiye ekonomisinin görünmeyen gücü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin üretimde Avrupa ülkelerinin toplam üretiminin yarısına yaklaştığına dikkati çeken Işık, "Beton 2025, yalnızca bir fuar değil, bilgi, teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonunun buluştuğu stratejik bir platformdur. Türkiye 2009'dan bu yana Avrupa'nın en büyük hazır beton üreticisi. Bu konum, yalnızca büyüklük değil, bilgi, teknoloji ve denetim altyapısının da bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, 2025 sonrası dönemde sektörün düşük karbonlu üretim ve yeşil dönüşüm alanında yeniden yapılanmasının zorunlu olduğunu ifade ederek, bu süreçte Beton 2025'in, sektörün geleceğini planlayacağı bir zemin sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
