Üye Girişi
Haberler

Türkiye Avrupa'da Hidroelektrik Santrali Kurulumunda Birinci Sıraya Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, geçen yıl 399 megavatlık yeni hidroelektrik santrali (HES) kapasitesi devreye alarak bu alanda yeni kapasite kurulumunda Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlığını azaltmak ve yerel kaynaklardan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verdiği belirtildi.

Türkiye, geçen yıl 399 megavatlık yeni hidroelektrik santrali ( Hes ) kapasitesi devreye alarak bu alanda yeni kapasite kurulumunda Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.

Enerjide dışa bağımlığını azaltmak ve enerji ihtiyacını yerel kaynaklardan karşılamayı önceleyen Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına giderek daha çok ağırlık veriyor. Yüksek verimli ve uzun ömürlü HES'ler sağladığı temiz enerji avantajından dolayı dünya genelinde tercih ediliyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Hidroelektrik Derneği'nin (IHA) "2024 Hidroelektrik Enerji Görünümü" raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünyada hidroelektrik santrallerinden 4 bin 185 teravatsaat elektrik üretildi.

En fazla üretim, 1503 teravatsaat ile Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşti. Asya-Pasifik bölgesini 728 teravatsaat ile Güney Amerika ve 645 teravatsaat ile Kuzey ve Orta Amerika ülkeleri izledi.

Hidroelektrikte kurulu güç geçen yıl bir önceki yıla göre 13 bin 700 megavat artarak 1 milyon 416 bin megavata yükseldi. Dünya genelinde yeni eklenen kapasitenin 6 bin 500 megavatlık kısmı pompaj depolamalı HES, kalan 7 bin 200 megavatlık bölümü ise barajlı hidroelektrik santrallerinden oluştu.

En çok kapasite artışı 8 bin 586 megavat ile Asya ve Pasifik ülkelerinde gerçekleşirken, onu 1874 ile Afrika kıtası ve 1338 megavat ile Kuzey ve Orta Asya ülkeleri takip etti. Söz konusu dönemde Avrupa'da 717 megavatlık yeni hidroelektrik kapasitesi eklendi ve toplam kurulu güç 259 bin megavata ulaştı.

Türkiye, geçen yıl 399 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa'da birinciliğe yükseldi. Türkiye bir önceki yıl 558 megavatlık yeni kapasite kurulumu ile Avrupa'da 3'üncü sırada yer almıştı.

Türkiye'yi 120 megavat ile Avusturya, 91 megavat ile Almanya ve 90 megavat ile Norveç takip etti. Kurulu güç bakımından 33 bin 897 megavat ile Norveç ilk sırada, 32 bin 529 megavat ile Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

Çin, hidroelektrik enerjide kurulu güç bakımından 421 bin megavat ile dünyada ilk sırada yer aldı. Çin'i, 110 bin megavat kurulu kapasiteyle Brezilya ve 102 bin megavat ile ABD izledi. Türkiye ise 33 bin megavatla geçen yıl 9'uncu olarak dünya sıralamasındaki yerini korudu.

Dünyada hidroelektrikte en yüksek kurulu kapasiteye sahip 10 ülke sırasıyla şöyle:

Ülke AdıKurulu kapasite (megavat)
Çin421 bin
Brezilya110 bin
ABD102 bin
Kanada83 bin
Rusya56 bin
Hindistan52 bin
Japonya50 bin
Norveç34 bin
Türkiye33 bin
Fransa26 bin

Kaynak: AA / Ekonomi

Hidroelektrik Santrali Türkiye HES Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title