Türkiye Avrupa'da Hidroelektrik Santrali Kurulumunda Birinci Sıraya Yükseldi

Türkiye, geçen yıl 399 megavatlık yeni hidroelektrik santrali ( Hes ) kapasitesi devreye alarak bu alanda yeni kapasite kurulumunda Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.

Enerjide dışa bağımlığını azaltmak ve enerji ihtiyacını yerel kaynaklardan karşılamayı önceleyen Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına giderek daha çok ağırlık veriyor. Yüksek verimli ve uzun ömürlü HES'ler sağladığı temiz enerji avantajından dolayı dünya genelinde tercih ediliyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Hidroelektrik Derneği'nin (IHA) "2024 Hidroelektrik Enerji Görünümü" raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünyada hidroelektrik santrallerinden 4 bin 185 teravatsaat elektrik üretildi.

En fazla üretim, 1503 teravatsaat ile Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşti. Asya-Pasifik bölgesini 728 teravatsaat ile Güney Amerika ve 645 teravatsaat ile Kuzey ve Orta Amerika ülkeleri izledi.

Hidroelektrikte kurulu güç geçen yıl bir önceki yıla göre 13 bin 700 megavat artarak 1 milyon 416 bin megavata yükseldi. Dünya genelinde yeni eklenen kapasitenin 6 bin 500 megavatlık kısmı pompaj depolamalı HES, kalan 7 bin 200 megavatlık bölümü ise barajlı hidroelektrik santrallerinden oluştu.

En çok kapasite artışı 8 bin 586 megavat ile Asya ve Pasifik ülkelerinde gerçekleşirken, onu 1874 ile Afrika kıtası ve 1338 megavat ile Kuzey ve Orta Asya ülkeleri takip etti. Söz konusu dönemde Avrupa'da 717 megavatlık yeni hidroelektrik kapasitesi eklendi ve toplam kurulu güç 259 bin megavata ulaştı.

Türkiye, geçen yıl 399 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa'da birinciliğe yükseldi. Türkiye bir önceki yıl 558 megavatlık yeni kapasite kurulumu ile Avrupa'da 3'üncü sırada yer almıştı.

Türkiye'yi 120 megavat ile Avusturya, 91 megavat ile Almanya ve 90 megavat ile Norveç takip etti. Kurulu güç bakımından 33 bin 897 megavat ile Norveç ilk sırada, 32 bin 529 megavat ile Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

Çin, hidroelektrik enerjide kurulu güç bakımından 421 bin megavat ile dünyada ilk sırada yer aldı. Çin'i, 110 bin megavat kurulu kapasiteyle Brezilya ve 102 bin megavat ile ABD izledi. Türkiye ise 33 bin megavatla geçen yıl 9'uncu olarak dünya sıralamasındaki yerini korudu.

Dünyada hidroelektrikte en yüksek kurulu kapasiteye sahip 10 ülke sırasıyla şöyle: