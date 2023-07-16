Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü: Küresel Kalkınma İnisiyatifi, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yüksek teknolojili kalkınmada önemli rol oynuyor

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin yoksulluğun ortadan kaldırılması, yeşil kalkınma ve yapay zeka gibi yüksek teknolojili kalkınmayı desteklediğini belirtti. Çin'in deneyimlerini paylaşma isteğiyle birlikte Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin küresel ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Yantai kentinde bulunan Yantai Limanı'nda ihraç edilecek rüzgar tribünü pervaneleri görülüyor, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Tang Ke/Xinhua)

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yeşil kalkınma ve yapay zeka gibi yüksek teknolojili kalkınmayı, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin küresel çapta katkıda bulunduğu ve gelecek potansiyeli taşıdığı başlıca alanlar olarak tanımladı.

İSTANBUL, 16 Temmuz (Xinhua) -- Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in önerdiği ve ülkenin tüm deneyimleri ile en iyi uygulamalarını yansıtan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin, küresel ekonomik kalkınmada önemli rol oynadığını belirtti.

Çolakoğlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin küresel ekonominin kalkınmasında kritik rol oynuyor" derken, Çin'in ekonomik kalkınma konusunda büyük bir başarı hikayesine ve ulusal kalkınmada önemli deneyime sahip olduğunu ifade etti.

Uzman, "Bu yüzden gündeme getirilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Çin'in bütün deneyimleri ve en iyi uygulamalarını yansıtırken, Beijing ise deneyimlerini başta Küresel Güney'deki gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere diğer ekonomilerle paylaşmaya istekli" dedi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Yibin'in Nanxi ilçesindeki Yangtze Nehri'de, trafiğe kapalı virajlı yolun Changjiang köyü bölümünde bisiklet süren bisiklet tutkunları görülüyor, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Çolakoğlu, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yeşil kalkınma ve yapay zeka gibi yüksek teknolojili kalkınmayı, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin küresel çapta katkıda bulunduğu ve gelecek potansiyeli taşıdığı başlıca alanlar olarak tanımladı.

Uzman, "Bir diğer önemli konu da yoksul veya gelişmekte olan Küresel Güney ülkeleri için yoksulluğun ortadan kaldırılması" dedi.

Çin, 40 yılı aşkın reform ve dışa açılım sürecinde aşırı yoksulluğu ortadan kaldırdı, yaklaşık 800 milyon insanı yoksulluktan kurtardı ve 400 milyondan fazla vatandaşı orta gelir grubuna getirdi.

Çolakoğlu, "Yüksek kaliteli kalkınma, yeni istihdam yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için önemli. Bu yüzden Çin'in deneyimleri, ekonomik kalkınmanın güçlü şekilde sürdürülebilmesinde etkili oluyor" dedi.

Uzman, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile birleşmesiyle pek çok projenin uygulanmasında büyük başarı kazanmaya devam edeceğine inanıyor.

Çolakoğlu, "Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi genelinde uygulandığını gösterdi ve bu, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin önümüzdeki yıllarda nasıl uygulanacağına dair iyi bir örnek" dedi.