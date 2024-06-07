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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi

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Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Yarı finalde Polonya'yı 5-1 mağlup eden milli takım, finalde İspanya-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yarı final maçında Polonya'yı 5-1 sonuçla mağlup eden Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, finale yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına finali getiren goller, 11'nci dakikada Muhammed Yeğen, 22'nci dakikada Rahmi Özcan, 27'nci ve 46'nci dakikada Şeyhmus Erdinç'le 30'uncu dakikada Serkan Dereli'den geldi.

Üst üste üçüncü kez şampiyonluk için mücadele edecek Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı 8 Haziran'da TSİ 17.00'da, İspanya-İngiltere maçının galibiyle finalde karşılacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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