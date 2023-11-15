Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları Gerçekleşti

Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları etkinliği gerçekleşti. Enerji, otomotiv, tekstil, süpermarket zinciri ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticileri de etkinlikte yer aldı. Programda Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Türkiye- Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları etkinliği gerçekleşti.

Almanya Büyükelçiliği, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen Türkiye- Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları Gaziantep'te başladı. Düzenlenen forumda enerji, otomotiv gibi sektörlerin yanı sıra tekstil, süpermarket zinciri ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticileri de yer aldı. Programda Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de ele alındı.

"Almanya ile ticaret hacmini artırma gayretindeyiz"

Programda konuşan ve Gaziantep-Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri genişletmek istediklerini belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "Dost ülke Almanya, Türkiye'nin ve Gaziantep'in en önemli ticari paydaşları arasında yer almaktadır. Bu düşüncede Almanya ile geçmişten gelen güçlü dostluk ilişkilerimizi, efektif bir şekilde ticari ilişkilerimize yansıtmak ve ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini tüm taraflara fayda sağlayacak şekilde artırmak gayretindeyiz. Avrupa Birliğinin en büyük ekonomisine sahip olan ve lokomotif bir rol üstlenen Almanya, Türkiye AB ilişkilerinde daima belirleyici ve öncü olmuştur. Türkiye'yi AB'ye yakınlaştıran her kararda Almanya'nın desteği olmuştur. Türkiye-AB ilişkilerinin gündemine baktığımızda özellikle Almanya'nın desteğine daha çok ihtiyaç duyduğumuz kanısındayız. Özellikle yeşil ve dijital dönüşüm, gümrük birliği modernizasyonu ve Türk vatandaşları için vize serbestisi bu konuların başında yer almaktadır. Ülke olarak, Gaziantep olarak Almanya ile olan ekonomik ilişkilerimizi genişletmek ve derinleştirmek istiyoruz" dedi.

"Gaziantep Türkiye'nin ekonomi merkezlerinden biri"

Gaziantep'in ekonomik iş birliği anlamındaki potansiyelini vurgulayan ve Türkiye'nin ekonomi merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz, "Almanya ve Türkiye ekonomik olarak birbirine çok yakındır. Ticaret hacmimiz geçen yıl yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve Türkiye'de 8 birim üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Gaziantep'in tüm bölge ile ekonomik işbirliğinin hala büyük bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Gaziantep sadece Türkiye'nin güneydoğusunda bir merkez değil tüm ülkenin ekonomi merkezlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

"İş yaparken vize sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz"

İş dünyasının Almanya'ya giderken yaşadığı vize sorununu dile getiren Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise "Ben 160 alanda üretim yapan bir şehirim. Gözünüzü kapatın, ne istiyorsanız bu şehirde üretiliyor ve ben dünyadaki her iş insanıyla bir araya gelip aynı dili konuşabilirim. Çünkü ben iş insanıyım, benim görevim istihdam etmek. Benim işim üretmek ve ürettiğimi de dünyaya pazarlamak ama ben ne zamanki Almanya'ya gitmek istiyorum vize sorunuyla karşı karşıya kalıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep, Almanya için iş birliği fırsatları potansiyellerinin yüksek olduğu bir şehir"

Almanya'nın Gaziantep'te iş birliği fırsatları yönünden potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da, "Gaziantep Ticaret Odası olarak bu güzel organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Hem Türkiye'de hem de ilimizin güçlü ticaret partnerlerinden biri olan Almanya için Gaziantep İş birliği fırsatları potansiyellerinin yüksek olduğu bir şehirdir. İnanıyorum ki bugün burada gerçekleştirdiğimiz iş forumunda da potansiyeli daha yakından incelemek ve iş birliği imkanlarını değerlendirebilmek için bir araya geldiğimiz bir platform olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Sekreteri Sezer Cihan, "Gaziantep her zaman büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Aktif odalarımızla, valimizle ve Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in yol açmasıyla bu ilişkiler devam ediyor. Kardeşçe, birlikçe bu şekilde bu toplantı gibi çok güzel yatırımları geleceği, birliği ve beraberliği konuştuğumuz bir toplantı diliyorum" şeklinde konuştu.

Almanya ile ilişkilerin aynı iş birliğiyle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Almanya Büyükelçisi Gaziantep'teki ilk görevimde ziyaretime geldiklerinde, Almanya'nın yaptığı faaliyetlerden bahsettiğinde ben de teşekkürlerimi sunmuştum. Aynı iş birliğinin devam etmesini ümit ediyorum. Biz her zaman Gaziantep şehri olarak Alman iş insanlarını, tüm Alman vatandaşlarını ne için olursa olsun buraya geldiklerinde kucaklamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları etkinliğinin ikili görüşmeleri yapıldı. - GAZİANTEP